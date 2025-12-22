Italia-Brasile ambasciatore Cortese | Grandi opportunità dall’accordo Ue-Mercosur

“Grandi opportunità dall’accordo Ue-Mercosur “. E’ questo il pensiero dell’ ambasciatore d’Italia a Brasilia, Alessandro Cortese, espresso a Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica. In merito alle relazioni economiche Italia-Brasile, con l’accordo Ue-Mercosur (al momento rinviato) – spiega Cortese – “ per le nostre aziende si apriranno nuove opportunità nel comparto industriale, incentivando l’interesse delle imprese italiane verso il mercato brasiliano, e in molti settori del nostro comparto agricolo quali, per esempio, pasta, olio d´oliva, vino, formaggi”. In vista dell’accordo – continua Cortese – “auspichiamo una presenza sempre più intensa e strutturata delle associazioni imprenditoriali italiane, anche attraverso l’apertura in ambasciata di un’antenna di Confindustria (unitamente a quelle della Camera di Commercio italiana di San Paolo e di Enit). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Brasile, ambasciatore Cortese: “Grandi opportunità dall’accordo Ue-Mercosur” Leggi anche: Diplomazia, ambasciatore Brasile: "Con Italia rapporti mai così forti, Ue-Mercosur opportunità" Leggi anche: Perché rinviare l’accordo Ue-Mercosur per l’Italia è puro autolesionismo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Italia-Brasile, ambasciatore Cortese: “Grandi opportunità dall’accordo Ue-Mercosur” - Il diplomatico auspica una presenza sempre più intensa e strutturata delle imprese italiane nel Paese del Sud America. lapresse.it

