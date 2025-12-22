Italia bocciata su insegnanti di sostegno e alunni disabili | troppa precarietà e poca formazione
L'Italia viola i diritti degli studenti diversamente abili a scuola, perché fornisce loro insegnanti di sostegno in gran parte non specializzati né qualificati, oltretutto con un impiego precario. Lo afferma il Comitato europeo dei diritti dociali, organo del Consiglio d'Europa (organizzazione. 🔗 Leggi su Today.it
