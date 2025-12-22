Italia ancora giù al 12esimo posto del ranking Fifa | Marocco in forte ascesa verso la top 10

Nella giornata odierna è stato reso noto l’ultimo aggiornamento del ranking Fifa, la classifica mondiale delle Nazionali basata sui risultati ottenuti sul campo. Un verdetto che continua a fotografare un momento non semplice per l’Italia, ormai stabile lontano dalle prime posizioni. Gli Azzurri rimangono al 12esimo posto, confermando il peggior piazzamento dal 2020. A novembre la Nazionale ha battuto l’Estonia, ma è uscita sconfitta dal confronto di San Siro contro la Norvegia, risultati che non hanno inciso in modo significativo sulla graduatoria. In vetta non si registrano cambiamenti, dal momento che l’aggiornamento è legato esclusivamente alle partite disputate dalle selezioni impegnate nell’Arab Cup. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

