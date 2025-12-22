Nel 2024 solo il 21,2% delle persone tra 18 e 49 anni intende avere un figlio (certamente o probabilmente) nei successivi tre anni (era il 25,0% nel 2003). Oltre 10,5 milioni di persone non vogliono avere figli o altri figli né nei tre anni successivi l’intervista, né in futuro. All’origine della scelta un terzo cita motivi economici, il 9,4% condizioni lavorative inadeguate e l’8,6% mancanza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - ISTAT: sempre meno persone in Italia intendono avere figli

Leggi anche: Fecondità in Italia: sempre meno intenzioni di avere figli, cresce l’incertezza

Leggi anche: Campania, nascono sempre meno figli: i dati istat

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Popolazione, in Italia 1,2 milioni di donne in più degli uomini. La Campania è la Regione più giovane; Istat: meno figli (e più animali). La nuova fotografia demografica dell’Italia; La fragilità dei Comuni italiani: la fotografia Istat; Italia sempre più anziana e meno popolosa, il Censimento Istat 2024 descrive un Paese che cambia.

ISTAT: sempre meno persone in Italia intendono avere figli - Nel 2024 solo il 21,2% delle persone tra 18 e 49 anni intende avere un figlio (certamente o probabilmente) nei successivi tre anni (era il 25,0% nel 2003). gazzettadelsud.it

Istat: meno figli (e più animali). La nuova fotografia demografica dell’Italia - Gli italiani fanno sempre meno figli e la popolazione non arriva a toccare i 59 milioni di individui. policymakermag.it