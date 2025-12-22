ISTAT | sempre meno persone in Italia intendono avere figli
Nel 2024 solo il 21,2% delle persone tra 18 e 49 anni intende avere un figlio (certamente o probabilmente) nei successivi tre anni (era il 25,0% nel 2003). Oltre 10,5 milioni di persone non vogliono avere figli o altri figli né nei tre anni successivi l’intervista, né in futuro. All’origine della scelta un terzo cita motivi economici, il 9,4% condizioni lavorative inadeguate e l’8,6% mancanza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Istat: meno figli (e più animali). La nuova fotografia demografica dell’Italia - Gli italiani fanno sempre meno figli e la popolazione non arriva a toccare i 59 milioni di individui. policymakermag.it
Gli italiani sono sempre meno e sempre più vecchi - Al 31 dicembre 2024 l'età media della popolazione è pari a 46,9 anni, 48,2 per le donne e 45,4 per gli uomini, in ulteriore crescita, di oltre tre mesi, rispetto al 2023. ansa.it
