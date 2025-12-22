Istat | reddito disponibile famiglie Sud -31% rispetto a Centro-Nord

Secondo i dati Istat del 2024, il reddito disponibile delle famiglie del Sud si conferma significativamente inferiore rispetto al Centro-Nord, attestandosi a 17,8 mila euro contro i 25,9 mila euro. Questa differenza rappresenta circa il 31% in meno, riflettendo le disparità economiche tra le diverse aree del Paese. Tali dati evidenziano la persistenza di disuguaglianze regionali che influenzano il benessere delle famiglie italiane.

Nel 2024 il reddito disponibile delle famiglie per abitante del Mezzogiorno (17,8mila euro) si conferma il più basso del Paese, il suo valore è di poco inferiore al 70% di quello del Centro-Nord (25,9mila euro). Lo comunica l’Istat nel rapporto ‘Conti economici territoriali’ relativo agli anni 2022-24. Si tratta di stime definitive dei Conti economici territoriali per il 2022, di quelle semi-definitive per il 2023 e di quelle preliminari per il 2024, coerenti con i dati nazionali diffusi a settembre 2025. Nel 2024, sottolinea l’Istat, le famiglie residenti nel Nord-ovest hanno registrato il livello di reddito disponibile per abitante più elevato (27,1mila euro annui), seguite dal Nord-est (25,9mila euro) e dal Centro (24,1mila euro). 🔗 Leggi su Lapresse.it

