israele teme che teheran stia preparando un attacco

Mentre sul piano ufficiale prevale la cautela, dietro le quinte la tensione tra Israele, Iran e Stati Uniti resta elevata. Funzionari israeliani hanno infatti avvertito l’amministrazione di Donald Trump che una recente esercitazione missilistica del Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) potrebbe non essere una semplice manovra addestrativa, ma una fase preparatoria per un possibile attacco contro Israele. Secondo quanto riportato da Axios, citando fonti israeliane e statunitensi con conoscenza diretta del dossier, le informazioni raccolte finora indicano esclusivamente movimenti di forze all’interno del territorio iraniano. 🔗 Leggi su Panorama.it

