Israele teme che Teheran stia preparando un attacco
Mentre sul piano ufficiale prevale la cautela, dietro le quinte la tensione tra Israele, Iran e Stati Uniti resta elevata. Funzionari israeliani hanno infatti avvertito l’amministrazione di Donald Trump che una recente esercitazione missilistica del Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) potrebbe non essere una semplice manovra addestrativa, ma una fase preparatoria per un possibile attacco contro Israele. Secondo quanto riportato da Axios, citando fonti israeliane e statunitensi con conoscenza diretta del dossier, le informazioni raccolte finora indicano esclusivamente movimenti di forze all’interno del territorio iraniano. 🔗 Leggi su Panorama.it
Israele teme nuovi attacchi dell’Iran: Netanyahu avvisa Trump; Netanyahu si rivolgerà a Trump con l'intenzione di attaccare l'Iran?.
Israele teme che Teheran stia preparando un attacco - Tra esercitazioni missilistiche, movimenti anomali e ricostruzione dell’arsenale iraniano, Israele alza il livello di allerta e avverte Washington: anche un test potrebbe mascherare i preparativi per ... panorama.it
Israele teme nuovi attacchi dell’Iran: Netanyahu avvisa Trump - Massima attenzione in Medio Oriente dove Israele è preoccupato dalla possibilità di nuovi attacchi dell'Iran. newsmondo.it
Guerra, Israele teme un attacco da parte dell'Iran. Netanyahu avvisa Trump: esercitazioni missilistiche in corso - Funzionari israeliani hanno avvertito nel weekend l’amministrazione americana di Donald Trump che un’esercitazione missilistica avviata dall'Iran potrebbe costituire un’attività preparatoria per un po ... affaritaliani.it
L’iraniano Araghchi critica il sostegno degli Stati Uniti a Israele in mezzo alle tensioni
