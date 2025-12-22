Israele l’ultimo sondaggio di Maariv mette in allarme Netanyahu | crollano i consensi per il suo partito Likud mentre l’opposizione vola e ormai sfiora la maggioranza

In Israele, il vento dell’opinione pubblica soffia sempre più forte contro il governo guidato da Benjamin Netanyahu. L’ultimo sondaggio settimanale pubblicato da Maariv racconta un quadro politico in movimento: se si votasse oggi, l’opposizione sionistra sarebbe a un passo dalla maggioranza assoluta alla Knesset, arrivando a 60 seggi sui 120 totali. Per il Likud si tratterebbe di un nuovo scivolone. Il partito del premier perderebbe altri due seggi rispetto alla scorsa settimana, scendendo a quota 25, dopo averne contati 32 alle ultime elezioni. Secondo Menachem Lazar, sondaggista che cura il rilevamento, la pioggia di proposte di legge controverse avanzate dalla coalizione avrebbe incrinato l’immagine dell’esecutivo agli occhi degli elettori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

