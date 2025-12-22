Island motorsport sugli scudi al rally Conca d' Oro
Un epilogo stagionale da incorniciare per la Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) in quel di Corleone, teatro lo scorso fine settimana del 34° Rally Conca d’Oro, evento sportivo riproposto dopo ben 12 anni di stop e segnato da difficili e mutevoli condizioni meteo. In. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
