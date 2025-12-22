Isak, acquisto costato 150 milioni al Liverpool, potrebbe aver subito un infortunio durante la partita contro il Tottenham di sabato, conclusa con la vittoria dei Reds per 2-1. L'attaccante potrebbe aver riportato una frattura alla gamba, situazione che potrebbe influire sui suoi prossimi impegni. La società e lo staff medico monitorano attentamente le sue condizioni per valutare eventuali interventi o tempi di recupero.

L’attaccante del Liverpool Aleksander Isak potrebbe essersi rotto la gamba durante il match contro il Tottenham di sabato, vinto 2-1 dai Reds. L’ex Newcastle è stato pagato circa 150 milioni di euro quest’estate. Le condizioni di Isak. Il Times scrive: Il Liverpool ha paura che Alexander Isak si sia fratturato la gamba sinistra e che debba restare fuori per mesi. Il club sta aspettando i risultati della diagnosi prima di confermare l’entità dell’infortunio. Isak si è fatto male in uno scontro con Micky van de Ven mentre stava segnando il gol di apertura nella del Liverpool sabato. La gamba dell’attaccante era tra le gambe di Van de Ven, mentre il difensore faceva un affondo nel tentativo di impedire il tiro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Isak, costato al Liverpool 150 milioni, forse si è rotto la gamba contro il Tottenham

Leggi anche: Liverpool ritrova la vittoria: 0-2 al West Ham. Isak è resuscitato e ha segnato il primo gol (è costato 140 milioni)

Leggi anche: Isak si sblocca con il Liverpool, ma mentre fa gol si infortuna: la sfortuna di mister 142 milioni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Liverpool nella storia della Premier League: è ufficiale il colpo Isak, è costato 150 milioni di euro - Il Liverpool conclude un mercato estivo senza precedenti con l'acquisto più oneroso di sempre nella storia della Premier League. calciomercato.com

Alexander Isak, chi è il nuovo attaccante del Liverpool costato 150 milioni di euro: età, carriera, stipendio e caratteristiche - L'acquisto più costoso della storia della Premier League, il terzo della storia del calcio. ilmessaggero.it

Bloccate la carta di credito agli inglesi: il Liverpool ha speso mezzo miliardo. Solo per Isak sborsati 150 milioni - Ribadiamo: dopo Neymar dal Barcellona al PSG per 222 milioni di euro e Mbappé dal Monaco sempre al PSG per 180 ... ilfattoquotidiano.it

Alexander Isak è costato 142 milioni di euro, contro il Tottenham ha segnato appena il secondo gol in Premier League. Ma realizzandolo l’attaccante del Liverpool si è infortunato - facebook.com facebook