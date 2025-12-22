Se negli ultimi mesi la For You Page ha iniziato a sembrare un prima-e-dopo infinito di capelli apparentemente indecisi, non è un caso. Un nuovo movimento chiamato Irish Curls ha guadagnato popolarità su TikTok, offrendo un metodo semplice per valorizzare i ricci naturali. Questa tendenza ha portato maggiore attenzione alla cura dei capelli e alle tecniche di definizione dei ricci.

Se negli ultimi mesi la For You Page ha iniziato a sembrare un prima-e-dopo infinito di capelli apparentemente indecisi, non è un caso. Gli Irish Curls – chiamati anche Irish Waves – sono ovunque, e stanno diventando uno dei temi più discussi del beauty TikTok. Non perché siano una novità assoluta, ma perché per la prima volta qualcuno ha deciso di dire ad alta voce quello che moltissime persone vedevano allo specchio da anni: avere più texture sulla stessa testa è normale. Perché tutti parlano di Irish Curls: il movimento hair più virale su TikTok. Gli Irish Curls descrivono una situazione molto precisa e molto comune. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Irish Curls: il movimento capelli che TikTok ha reso virale (e che finalmente ha un nome)

Leggi anche: Schiacciate, 1vs1 e trash talking: chi è Matt Kiatipis, il canadese spocchioso che ha reso virale il suo basket playground

Leggi anche: Il dispositivo coreano che rende la pelle luminosissima e ha fatto impazzire su TikTok è finalmente su Amazon

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Irish curls, i ricci irlandesi imperfetti: come farli.

Capelli ricci perfetti? Tagli, prodotti e consigli per curls da favola - Ecco una selezione di consigli, tagli e prodotti per ottenere una chioma curly spettacolare. grazia.it