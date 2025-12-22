Io sono Farah replica puntata del 22 dicembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 22 dicembre – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna Mehmet viene informato che è stato sospeso a tempo indeterminato dal servizio, e che dovrà affrontare un processo a suo carico. Farah cerca una nuova casa, e Tahir prende possesso del suo nuovo locale, facendo indispettire Bekir. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio in replica streaming. . 🔗 Leggi su Superguidatv.it
