Nuovo appuntamento oggi – lunedì 22 dicembre – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odierna Mehmet viene informato che è stato sospeso a tempo indeterminato dal servizio, e che dovrà affrontare un processo a suo carico. Farah cerca una nuova casa, e Tahir prende possesso del suo nuovo locale, facendo indispettire Bekir. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio in replica streaming. . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Io sono Farah, replica puntata del 22 dicembre in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Io sono Farah, replica puntata del 15 dicembre in streaming | Video Mediaset

Leggi anche: Io sono Farah, replica puntata del 18 dicembre in streaming | Video Mediaset

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Io sono Farah, replica puntate del 12 dicembre in streaming | Video Mediaset; Io sono Farah, replica puntata del 19 dicembre (ore 14) in streaming | Video Mediaset; Io sono Farah replica puntata del 16 dicembre in streaming | Video Mediaset; Io sono Farah, replica puntata del 15 dicembre in streaming | Video Mediaset.

Io sono Farah, replica puntata del 19 dicembre (ore 14) in streaming | Video Mediaset - Video per rivedere in streaming l'episodio inedito disponibile su Mediaset Infinity ... superguidatv.it