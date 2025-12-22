Investimenti e qualità | 17 milioni per il nuovo padiglione L’assessora Monni visita l’ospedale dei record

PONTEDERA – Un ospedale che funziona, che cura e che scala le classifiche. Il “Lotti” di Pontedera si conferma un’eccellenza assoluta, piazzandosi al settimo posto a livello nazionale nel Piano Nazionale Esiti di Agenas. Un risultato di prestigio che ha portato l’assessora regionale al diritto alla salute, Monia Monni, a visitare la struttura per ringraziare personalmente il personale. Accompagnata dal sindaco Matteo Franconi e dalla direttrice generale della Asl Maria Letizia Casani, l’assessora ha voluto incontrare medici e infermieri. “Siete la dimostrazione che la sanità pubblica va difesa e finanziata”, ha detto Monni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

