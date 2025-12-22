Investimenti e acquisizioni nel piano strategico

IL GRUPPO ZUCCHETTI Centro Sistemi ha registrato un fatturato consolidato di 280 milioni di euro, confermando un percorso di crescita solido e costante che, al di là delle naturali oscillazioni del mercato, si sviluppa da oltre 40 anni, fin dalla costituzione. La previsione di fatturato per il 2025, intorno ai 240 milioni di euro, riflette una scelta di consolidamento e ottimizzazione, coerente con la strategia di crescita sostenibile del gruppo nel medio-lungo periodo. Dopo un biennio particolarmente favorevole (2022–2023), segnato da una forte espansione legata all'impulso dell'ecobonus nel settore delle energie rinnovabili, Zucchetti Centro Sistemi ha conseguito risultati economico-finanziari positivi, che hanno posto le basi per un importante piano di sviluppo.

