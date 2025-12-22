Inverno 2026 | la pelliccia non è più solo una protezione contro il gelo ma un vero intento glam che trasforma l' ordinario in eccezionale

L ’Inverno non è più la stagione del rigore, ma un vero e proprio palcoscenico dove lo stile si esprime attraverso la morbidezza e il volume. Anche – e forse soprattutto – in piccole porzioni, la pelliccia si afferma come il dettaglio capace di elevare l’ordinario in eccezionale. Eleganza avvolgente: i cappotti che definiscono l’inverno 2025 X Dal collo avvolgente sul cappotto ai bordi inattesi su cardigan e golfini couture, fino agli spacchi delle gonne lunghe a prova di gelo. La moda dell’ Inverno 20252026 decreta una svolta sensoriale. Invitando ad abbracciare ogni giorno, texture soffici che mixano con disinvoltura il comfort e una ritrovata, opulenta eleganza urbana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

