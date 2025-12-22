Intrattenimento Warner Bros Discovery e nuovi Eurosport arrivano su DAZN!

Da oggi, grazie alla nuova collaborazione tra DAZN e Warner Bros. Discovery, sulla piattaforma sono disponibili i canali NOVE, Real Time, DMAX e Discovery Channel. Inoltre, l’offerta si amplia con quattro nuovi canali Eurosport, offrendo un’esperienza completa di intrattenimento e sport. Questa integrazione permette agli utenti di accedere facilmente a contenuti diversificati, ampliando le possibilità di visione direttamente su DAZN.

Grazie alla nuova partnership con Warner Bros. Discovery, per la prima volta DAZN apre le porte all'intrattenimento direttamente sulla sua piattaforma: arrivano i canali NOVE, Real Time, DMAX e Discovery Channel! In più, l'app si arricchisce anche di quattro nuovi canali Eurosport, per vivere lo sport a 360°.

