Intesa Sanpaolo saluta Piediripa Ma resta l’Atm
Intesa San Paolo manterrà a Piediripa uno sportello bancomat che garantirà all’utenza le principali operazioni. Lo fa sapere l’istituto di credito dopo che venerdì la filiale ha chiuso i battenti. Uno stop che era finito anche in consiglio comunale e che ha sollevato più di qualche protesta nella frazione di Macerata, già alle prese con vari tagli di servizi. Oltre alle filiali di Piediripa e Mogliano – fa sapere Intesa – in zona non sono previste altre chiusure. "Oggi più del 90% della clientela è multicanale e svolge in autonomia la maggior parte delle operazioni di routine e acquista online i prodotti bancari di interesse – spiegano dall’istituto –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
