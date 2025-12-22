"È stata una grande prestazione di squadra". Ha esordito così nel post-partita, coach Nicolas Zanco (nella foto), analizzando il match vinto dalla sua San Giobbe su Casoria. "Siamo stati molto solidi dal punto di vista difensivo – ha spiegato Zanco – ed era quello che volevamo. È da lì che dovevamo ripartire in questo momento di difficoltà. Poi in attacco si può essere più o meno brillanti – ha proseguito il coach del Bulls -: nel primo tempo abbiamo tirato con solo 110 da tre punti e nel secondo meno male che le triple di Bertocco ci hanno aperto il vantaggio creando un gap che gli avversari non sono riusciti a colmare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Interviste: parla coach Zanco. "Una grande prova di squadra. Era quello che tutti volevamo»

