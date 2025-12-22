L'intervista a Rebecca Lighieri approfondisce il suo romanzo

“Il club dei bambini perduti” è un romanzo di Rebecca Lighieri, pseudonimo di Emmanuelle Bayamack-Tam; l’opera, uscita in Italia a fine ottobre, è incentrata sul rapporto tra un padre e una figlia. In un contesto in cui viene dato largo spazio al soprannaturale, in particolare, l’autrice approfondisce l’incapacità di Armand, il protagonista, di comprendere la vera personalità e i veri bisogni di sua figlia Miranda, pur amandola moltissimo. In questo modo, la straordinaria scrittrice francese affronta il problema dei giovani appartenenti alla generazione Z, mettendo in luce l’inadeguatezza degli adulti e il loro essere sostanzialmente assenti nei confronti dei loro figli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Intervista a Rebecca Lighieri

