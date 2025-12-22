Inter Women Piovani porta le nerazzurre in ritiro a Malta | il programma per il mese di gennaio

Inter News 24 Inter Women, mister Piovani porta le nerazzurre in ritiro a Malta: il programma per il mese di gennaio. Il comunicato del club. L’ Inter Women ha scelto una meta suggestiva per inaugurare il 2026. La società ha comunicato ufficialmente che la squadra volerà a Malta per un ritiro invernale in programma dal 3 al 7 gennaio. Agli ordini di Gianpiero Piovani, esperto tecnico e guida delle nerazzurre, il gruppo approfitterà della sosta per perfezionare la condizione atletica lontano da Milano. Il programma prevede un appuntamento clou: martedì 6 gennaio, alle ore 19, la formazione milanese scenderà in campo al Tony Bezzina Stadium di Paola per un test amichevole contro l’ Hibernians Football Club, squadra della massima serie locale. 🔗 Leggi su Internews24.com

