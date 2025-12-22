Inter U23 ultima di andata contro i lombardi | sfida chiave contro l’Union Brescia di Corini

Inter News 24 Inter U23 pronta a chiudere il girone di andata di Serie C: i nerazzurri di Vecchi fanno visita all’Union Brescia in un match ad alta quota. Ultima giornata del girone di andata per l’Inter U23, attesa domani sera dalla trasferta sul campo dell’Union Brescia. La gara, valida per la 19ª giornata del Girone A di Serie C 202526, rappresenta l’ultimo impegno ufficiale del 2025 per i nerazzurri allenati da Stefano Vecchi, chiamati a reagire dopo la sconfitta di misura rimediata nell’ultimo turno contro la Giana Erminio. L’Inter U23 arriva all’appuntamento forte di un cammino fin qui positivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23, ultima di andata contro i lombardi: sfida chiave contro l’Union Brescia di Corini Leggi anche: Conferenza stampa Corini pre Union Brescia Inter U23: «Servono equilibrio e consapevolezza per tornare a vincere in casa» Leggi anche: Formazioni ufficiali Lumezzane Inter U23: le scelte di Troise e Vecchi per la sfida di oggi contro i lombardi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. CON LO SGUARDO VERSO L’INTER; Brescia da primato in trasferta, Nessuno fa più punti fuori casa; Serie C, termina il girone di andata: la designazione arbitrale di Union Brescia-Inter U23; Union Brescia: obiettivo 3 punti per il presente e per il futuro. Serie C, l'ultima giornata del girone d'andata continua: il programma completo - Continuano le gare di Serie C valide per la 19ª giornata, l'ultima del girone d'andata. tuttomercatoweb.com

Inter U23, domani la sfida contro l’Union Brescia: ecco dove vederla in tv - Ultima giornata del girone di andata per i nerazzurri di Vecchi, che affrontano domani la formazione di Corini ... msn.com

Union Brescia-Inter Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Union Brescia e Inter Under 23 si sfidano nella diciannovesima giornata del Girone A di Serie C: canale tv del match, formazioni e copertura streaming. calciomercato.com

Dodo all'Inter L'esterno viola è l'ultima idea - facebook.com facebook

Inter, l’ultima vittoria ai rigori nel 2017: perché Calha e Pio non hanno tirato "Troppo rischioso" #inter #rigori #bologna #supercoppa x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.