Inter News 24 In vista di Inter Napoli del prossimo 11 gennaio è già partita la corsa ai biglietti. Vediamo le ultime notizie per la partita tanto attesa. Nonostante la sfida tra Inter e Napoli sia in programma per l’11 gennaio, l’entusiasmo dei tifosi ha già fatto scattare la corsa al biglietto. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, il Meazza si prepara a registrare l’ennesimo sold out stagionale. Conclusa la fase dedicata agli abbonati, la Beneamata ha aperto la vendita libera, confermando l’enorme attesa per uno scontro che potrebbe risultare decisivo nella lotta per il tricolore. ULTIMISSIME INTER LIVE Sul campo, la compagine milanese sarà guidata da Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore protagonista del Triplete ora alla guida tecnica dei meneghini, che dovrà vedersela con la formazione di Antonio Conte, l’allenatore leccese noto per la sua determinazione e per il passato vincente proprio sulla panchina dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Napoli, parte la corsa ai biglietti: le ultime notizie

Corsa scudetto: Milan e Napoli pasticciano, così l'Inter se ne va. Ma la Juve...; Milan in casa e Napoli a Udine difendono il primato, ma occhio all'Inter. Bologna-Juve in corsa Champions; Serie A, alle 20.45 c'è Lecce-Pisa: lotta salvezza in primo piano; L'Inter rallenta la corsa del Napoli Al San Paolo decisivi i due portieri.

Corsa a 3 per lo scudetto d’inverno. La nota dolente di Inter e Napoli. Nerazzurri danneggiati… - Il turno post europeo è solo in apparenza facile per il trio che aspira almeno allo scudetto d'inverno. msn.com