Inter la difesa cambia volto Due regali sotto l’albero
Da un lato l’uscita di scena dalla Supercoppa, a sancire un 2025 da zero titoli. Dall’altro il primo posto in campionato, la prima seduta di ieri in vista della sfida con l’Atalanta di domenica, un gennaio da otto partite tra campionato e Champions. Nel mezzo, il mercato. "Non escludo nulla", Marotta dixit. E il pensiero va soprattutto alla difesa. Denzel Dumfries, il 16 dicembre, si è sottoposto a un intervento di stabilizzazione della caviglia: tornerà tra due o tre mesi. In più, il cambio di agente (da Jorge Mendes ad Ali Barat) ha l’aria di un indizio su un futuro lontano da Milano. E dunque: la pista Marco Palestra (a Cagliari in prestito dall’Atalanta) è complicata e costosa (40 milioni). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
