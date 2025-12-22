Dall’Atalanta, una vitamina per l’Inter in questi ultimi anni, alla trasferta di Dortmund, nella prevedibile bolgia dell’ultimo turno di Champions. Dal 28 dicembre al 28 gennaio: un mese esatto per 9 partite che molto diranno dell’Inter e non solo perché giusto a metà, l’11 gennaio, il girone di ritorno comincerà proprio dalla sfida col Napoli. Mezzo scudetto può passare da quella partita e i precedenti recenti agitano il sonno del mondo nerazzurro. Chivu lo sa. Quello degli scontri diretti è un problema da risolvere in fretta e certo non serve che il tecnico infili nel conto anche la Roma, battuta all’Olimpico, per restaurare le statistiche nerazzurre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Inter, gennaio mese verità per capire se crederle

Leggi anche: Frattesi via dall’Inter? Gennaio il mese della verità: svelata la posizione del club e quella di Chivu. In caso di offerta…

Leggi anche: Impallomeni analizza: «Roma-Inter, banco di prova loro, per questo motivo. Gasperini deve capire se…»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Inter, gennaio mese verità per capire se crederle - Gennaio come mese della verità, per capire se nelle due ultime partite del girone di Champions, anche quest’anno l’Inter conquista un posto al tavolo del G8 ... ilgiornale.it