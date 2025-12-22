Inter Bastoni | Conte insistette per farmi rimanere
Archiviata la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, per l’Inter è tempo di guardare avanti. L’obiettivo è quello di rialzare da subito la testa, dando prova di poter tenere il passo delle prime della classe. I nerazzurri saranno impegnati in questo weekend con l’Atalanta, in una trasferta estremamente delicata contro un cliente ostico. Cristian Chivu si affida ad alcuni dei suoi punti fermi, con il focus che si sposta sulla difesa. Yann Sommer potrebbe perdere il posto, mentre come braccetto di sinistra dovrebbe essere confermato Alessandro Bastoni, nonostante l’errore dal dischetto con i felsinei. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
INTER - Bastoni: "Obiettivo? Non lo dico, ma ci sono andato vicino due volte" - Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al canale Youtube di Panini Italia: Vengo da un paese in provincia di Cremona e ho fatto tutto il settore giovanile dell’Atalanta. napolimagazine.com
Il retroscena di Bastoni: "Volevo lasciare l'Inter. Conte mi disse testuali parole" - In un'intervista il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua carriera. msn.com
Bastoni: "Arrivai all'Inter e volevo andare via, Conte mi convinse. Obiettivo? Ci sono andato vicino due volte..." - Qualche giorno fa, Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, è stato protagonista di un evento organizzato da Panini presso il Cisalfa Store di Via Arona a Milano. msn.com
Napoli, Beukema: "All'Inter toglierei Calhanoglu. Anche Bastoni è molto forte" x.com
