Inter Atalanta all’orizzonte | Calhanoglu di rientro
Reduce dalla sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana con il Bologna, l’Inter è pronta a rialzare la testa e tornare sulla retta via. L’obiettivo è quello di lasciarsi alle spalle la debacle patita con i felsinei, tenendo il passo delle prime della classe nella lotta per lo Scudetto. I nerazzurri vogliono mettere in cascina 3 punti pesanti. La prossima gara è quella con l’Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle ore 20:45 al Gewiss Stadium. Un duello estremamente delicato, contro un cliente che sembra essersi ritrovato dopo il cambio di allenatore da Ivan Juric a Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
