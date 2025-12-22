Inter Atalanta all’orizzonte | Calhanoglu di rientro

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reduce dalla sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana con il Bologna, l’Inter è pronta a rialzare la testa e tornare sulla retta via. L’obiettivo è quello di lasciarsi alle spalle la debacle patita con i felsinei, tenendo il passo delle prime della classe nella lotta per lo Scudetto. I nerazzurri vogliono mettere in cascina 3 punti pesanti. La prossima gara è quella con l’Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle ore 20:45 al Gewiss Stadium. Un duello estremamente delicato, contro un cliente che sembra essersi ritrovato dopo il cambio di allenatore da Ivan Juric a Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter atalanta all8217orizzonte calhanoglu di rientro

© Forzainter.eu - Inter, Atalanta all’orizzonte: Calhanoglu di rientro

Leggi anche: Inter, Bologna all’orizzonte: l’annuncio di Chivu su Calhanoglu

Leggi anche: Inter, Bologna all’orizzonte: dubbio Calhanoglu

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

inter atalanta all8217orizzonte calhanogluInfortunati Inter | Darmian, Calhanoglu e Zielinski: cosa filtra verso l’Atalanta - Novità e aggiornamenti per l'Inter in vista del prossimo turno di campionato. fantamaster.it

inter atalanta all8217orizzonte calhanogluCalhanoglu spinge in vista dell’Atalanta: la situazione aggiornata - Dopo l’uscita di scena in Supercoppa e alcuni giorni dedicati alle valutazioni, l’Inter prova a voltare pagina ritrovando uno dei suoi punti di riferimento. calcioatalanta.it

inter atalanta all8217orizzonte calhanogluInter, gli ultimi aggiornamenti su Calhanoglu. Atalanta? Chivu pronto a dargli le chiavi - Dopo essere stato a riposo anche nella Supercoppa contro il Bologna, Hakan Calhanoglu è pronto a tornare dal 1' ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.