Nella notte appena trascorsa, in zona Porta Palio, la polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 28 anni, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti per vari reati. L’intervento è scattato poco dopo l’una e si è concluso con un inseguimento e con il recupero di alcuni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Inseguimento nella notte a Porta Palio: arrestato 28enne dopo tentato furto

Furti sulle auto a Porta Palio: arrestato 28enne dopo un inseguimento notturno.

