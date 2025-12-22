Insegnanti di sostegnoUe accusa Italia

19.35 Secondo il Comitato Europeo dei diritti sociali, organo del Consiglio d'Europa, l'Italia viola i diritti degli insegnanti di sostegno e anche quelli dei loro allievi. Per quanto riguarda gli insegnanti, ritiene il Comitato, è violato il loro diritto "a guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso", dati i contratti spesso precari e la mancata formazione (nel 30% dei casi). Per la precarietà degli insegnati è violato anche il diritto degli allievi con disabilità a un'istruzione inclusiva. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

