Insegnante e artista è morto Enzo Gazich | Hai donato amore e umanità

È morto Enzo Gazich: insegnante, artista, uomo di carattere e buon cuore. "Ci hai donato amore, sapere e umanità – scrivono i familiari nel necrologio –, ci hai insegnato a cogliere, attraverso i tuoi dipinti, il significato profondo nei paesaggi, l'essenza di una persona nei volti". Aveva 82. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

