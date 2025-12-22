Insegnante e artista è morto Enzo Gazich | Hai donato amore e umanità
È morto Enzo Gazich: insegnante, artista, uomo di carattere e buon cuore. "Ci hai donato amore, sapere e umanità – scrivono i familiari nel necrologio –, ci hai insegnato a cogliere, attraverso i tuoi dipinti, il significato profondo nei paesaggi, l'essenza di una persona nei volti". Aveva 82. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
