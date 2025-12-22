«M ia sorella Ada era il mio eroe. Ha affrontato la malattia con coraggio e ironia. Non ho mai conosciuto qualcuno così coraggioso. Amal e io la rimpiangeremo profondamente». Con queste parole George Clooney ha voluto ricordare la sorella maggiore Adelia Zeidler, raccontando a People tutto il dolore per la perdita di una figura di riferimento fondamentale nella sua vita. Secondo quanto riportato nel necrologio, Ada Zeidler si è spenta pacificamente, circondata dalle persone che amava, presso il St. Elizabeth Healthcare di Edgewood, nel Kentucky. È morta all’età di 65 anni, dopo una lunga lotta contro un tumore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Insegnante d’arte, riservata e poco amante dei riflettori, Ada si è spenta dopo una lunga lotto contro un tumore

