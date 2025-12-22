Tempo di lettura: 2 minuti Un piccolo arsenale di fuochi d’artificio altamente pericolosi, è stato sequestrato dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, le Fiamme Gialle hanno intensificato l’azione di contrasto alla produzione e commercializzazione di prodotti pirotecnici illeciti. In particolare, nell’ambito della costante attività info-investigativa, i militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria, hanno rinvenuto all’interno di un garage di pertinenza di un’abitazione privata, sita in una provincia del beneventano, un’importante quantitativo di artifizi pirotecnici, realizzati artigianalmente e dotati di elevato effetto distruttivo, per un complessivo di oltre 3. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ingente sequestro di fuochi d’artificio: responsabile ai domiciliari

Leggi anche: Giugliano, maxi sequestro di rifiuti: responsabile ai domiciliari

Leggi anche: Napoli, maxi sequestro di fuochi d'artificio illegali: due tonnellate e mezzo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali | due arresti e 7 denunce; Trovate 1,3 tonnellate di fuochi d’artificio illegali.

Maxi sequestro di fuochi d'artificio nel cosentino, un carico da una tonnellata | VIDEO - VIDEO | L’operazione della Guardia di Finanza scopre depositi illegali e materiale esplodente detenuto senza autorizzazioni nel comune di Cassano all’Ionio ... cosenzachannel.it

GDF COSENZA: SEQUESTRATI 1 TONNALLATA DI FUOCHI D'ARTIFICIO DETENUTI ILLEGALMENTE,

L'operazione, scattata in via Tiepolo al termine di indagini mirate e appostamenti, ha portato al sequestro di strumentazioni professionali di ingente valore e alla sanzione del titolare dell'attività illecita - facebook.com facebook