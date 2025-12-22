I tre punti ottenuti contro la Roma di Gian Piero Gasperini hanno ridato speranza all’ambiente juventino. Ora, però, alla squadra si chiede continuità. Una costanza che, nelle ultime settimane, è stata spesso compromessa dagli infortuni. La vittoria di sabato sera ha infatti un caro prezzo: l’ennesima perdita in difesa che costringerà Luciano Spaletti a fare i conti, ancora una volta, con l’emergenza difensiva. Ancora problemi dietro: Rugani ko e le ultime su Cabal. Nella mattinata successiva al match, Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti dopo essere subentrato al 61? al posto del collega Gleison Bremer, rientrato dopo due mesi di assenza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Infortunio Rugani, Spalletti perde ancora in difesa: sollievo in attacco e a centrocampo

