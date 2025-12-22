Inter News 24 Infortuni Inter, Zielinski è tornato in gruppo dopo i problemi accusati nel finale della sfida contro il Bologna. E per quanto riguarda Darmian.. Il clima all’interno del centro sportivo della Beneamata è di massima concentrazione. La visita della dirigenza ad Appiano Gentile ha sortito l’effetto sperato: i calciatori hanno recepito l’importanza del momento e la necessità di voltare pagina dopo l’amara eliminazione in Supercoppa. Dopo il lungo viaggio di rientro dall’Arabia Saudita, il gruppo si è ritrovato agli ordini di Cristian Chivu, l’ex difensore romeno protagonista del Triplete e oggi guida tecnica dei milanesi, per iniziare la marcia di avvicinamento alla delicata sfida del 28 dicembre contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortuni Inter: Zielinski è tornato in gruppo. Darmian invece…

