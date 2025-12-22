Infortunati Inter Acerbi e Darmian saltano anche la trasferta con l’Atalanta! Ecco quando potrebbero rientrare

Inter News 24 : la data. Archiviata con amarezza l’eliminazione dalla Supercoppa Italiana per mano del Bologna, maturata alla crudele lotteria dei rigori, l’ Inter non ha tempo per rimuginare. Il calendario impone di voltare subito pagina: la testa del gruppo squadra è già proiettata alla sfida di domenica 28 dicembre, ultimo impegno ufficiale di un intenso 2025. Ad attendere i nerazzurri al Gewiss Stadium ci sarà l’ Atalanta, in un match che si preannuncia ad alto coefficiente di difficoltà per la capolista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunati Inter, Acerbi e Darmian saltano anche la trasferta con l’Atalanta! Ecco quando potrebbero rientrare Leggi anche: Infortunio Darmian, novità per la Champions League: ecco quando potrebbe rientrare Leggi anche: Infortunio Darmian, le ultime notizie: ecco quando dovrebbe rientrare. E Dumfries… La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. L’Inter e i gol subiti nel finale: un vecchio problema che ritorna?; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Calhanoglu ok per la Supercoppa. Acerbi, rientro slitta? Le ultime; Inter, guai infortuni: Acerbi si ferma per un mese, Calhanoglu salta il Genoa (ma spera di tornare in Supercoppa). Infortunati Inter | Darmian, Calhanoglu e Zielinski: cosa filtra verso l’Atalanta - Novità e aggiornamenti per l'Inter in vista del prossimo turno di campionato. fantamaster.it

