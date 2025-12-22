Indonesia bus si ribalta | 16 vittime

22 dic 2025

4.45 Almeno 16 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nello schianto diun autobus su un'autostrada dell'isola indonesiana di Giava. Il mezzo di trasporto pubblico in viaggio dalla capitale Giacarta a Yogyakarta ha imboccato una curva a velocità elevata,ha colpito il guardrail e si è ribaltato. Gli incidenti sono frequenti in Indonesia, dove i veicoli sono spesso vecchi e mal tenuti e le norme del codice della strada non sempre vengono rispettate. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

