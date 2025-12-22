Indagine sull' alluvione i comitati | Passo importante ma ne rispondano anche i politici responsabili

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Il fatto che le indagini sull'alluvione di Traversara abbiano portato a individuare responsabilità tecniche parlando apertamente di incuria, omissioni e lavori fatti male, è un passo importante verso quella verità che le comunità colpite attendono da troppo tempo". È quanto quattro comitati pro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

indagine sull alluvione i comitati passo importante ma ne rispondano anche i politici responsabili

© Ravennatoday.it - Indagine sull'alluvione, i comitati: "Passo importante, ma ne rispondano anche i politici responsabili"

Leggi anche: Dossieraggi su personaggi politici, chiusa l'indagine sull'ex finanziere Striano

Leggi anche: Mls, svolta nei calendari! Infantino celebra il cambiamento: «Annuncio che segna un passo avanti importante per il campionato. Un passo importante per la crescita globale»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Indagine sull'alluvione, i comitati 'ne risponda anche la politica'; I comitati degli alluvionati: Ora si indaghi sulla politica; Alluvione 2024, i Comitati: “Un primo passo verso la verità, ma la responsabilità non può fermarsi ai tecnici”; Alluvione, le indagini vanno avanti. L’inchiesta divisa in tre tronconi.

indagine sull alluvione comitatiIndagine sull'alluvione, i comitati 'ne risponda anche la politica' - "Il fatto che le indagini sull'alluvione di Traversara abbiano portato a individuare responsabilità tecniche parlando apertamente di incuria, omissioni e lavori fatti male, è un passo importante verso ... ansa.it

I comitati degli alluvionati: "Ora si indaghi sulla politica" - Sul tema interviene anche Gianluca Sardelli, ex presidente del comitato alluvionati Progetto futuro sicuro di Traversara, che riferisce di essersi fatto promotore di un incontro con gli amministratori ... msn.com

indagine sull alluvione comitatiAlluvione 2024, i Comitati: “Un primo passo verso la verità, ma la responsabilità non può fermarsi ai tecnici” - “La conclusione delle indagini relative all’alluvione del settembre 2024 rappresenta, per i comitati dei cittadini alluvionati, un primo segnale atteso da troppo tempo. ravennawebtv.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.