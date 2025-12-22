Indagine sull' alluvione i comitati | Passo importante ma ne rispondano anche i politici responsabili
"Il fatto che le indagini sull'alluvione di Traversara abbiano portato a individuare responsabilità tecniche parlando apertamente di incuria, omissioni e lavori fatti male, è un passo importante verso quella verità che le comunità colpite attendono da troppo tempo". È quanto quattro comitati pro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
