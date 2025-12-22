Indagine sull' alluvione 12 tecnici indagati Rifondazione comunista | Dove sono i responsabili politici?

L’indagine sull’alluvione del 2024, che ha portato alla notifica di 12 persone denunciate per disastro colposo, evidenzia questioni sulla gestione delle opere di prevenzione e sicurezza. Rifondazione Comunista solleva dubbi sui ruoli dei responsabili politici in questa vicenda. La responsabilità di garantire la sicurezza pubblica rimane centrale nel dibattito sulla prevenzione e sulla corretta gestione delle emergenze.

La chiusura delle indagini preliminari per i fatti dell’alluvione 2024 ha portato alla notifica a 12 persone accusate a vario titolo di disastro colposo per omissioni su vecchie opere da realizzare e di pericolo di crollo per talune delle nuove opere.Leggi le notizie di RavennaToday su WhatsApp. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Indagine sull'alluvione, 12 tecnici indagati. Rifondazione comunista: "Dove sono i responsabili politici?" Leggi anche: Indagine sull'alluvione, i comitati: "Passo importante, ma ne rispondano anche i politici responsabili" Leggi anche: Alluvione nel Ravennate, chiusa indagine per 12 indagati Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Alluvione nel Ravennate, chiusa un'indagine per 12 persone; Alluvione di Traversara del settembre 2024: 12 avvisi di fine indagine; Alluvione nel Ravennate, la Procura conclude l’indagine su dodici figure apicali: “Rischio di nuovi cedimenti”; Alluvione in Romagna, inchiesta sui possibili errori: c'è anche un ferrarese tra i 12 indagati. Indagine sull'alluvione, i comitati 'ne risponda anche la politica' - "Il fatto che le indagini sull'alluvione di Traversara abbiano portato a individuare responsabilità tecniche parlando apertamente di incuria, omissioni e lavori fatti male, è un passo importante verso ... ansa.it

Inchiesta sull’alluvione in Romagna, chi sono i 12 indagati: dirigenti, tecnici e imprenditori - Non ci sono politici o assessori tra le figure che hanno ricevuto l’avviso di ... corriereromagna.it

Alluvione. Sono 12 gli avvisi di fine indagine per il disastro del settembre 2024 a Traversara - Procura di Ravenna notifica 12 avvisi di fine indagine su alluvione di settembre 2024 a Traversara e Boncellino. ravennanotizie.it

Indagine sull'alluvione, i comitati 'ne risponda anche la politica'. "Ma giustizia completa anche quando si farà luce oltre i livelli tecnici" #ANSA x.com

Supplemento di perizia richiesto per l'indagine sull'incendio che nel giugno 2024 costò la vita a un operaio e gravi ustioni ad altri alla Aluminium di Bolzano. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.