Incontro ed emozioni al Carlino intervista all' imprenditore che ha aiutato il papà che ha perso tutto
Il bolognese Stefano Gamberini ha fatto 240 chilometri per consegnare la busta di persona a Vasile Potolinca . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Il papà che ha perso tutto aiutato da uno sconosciuto: “Mi sono immedesimato, Vasile mi ha preso il cuore”
Leggi anche: Il papà con 7 euro sul conto: “Ecco come ho perso tutto. Incontrerò l’imprenditore che vuole aiutarci”
