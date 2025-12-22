Incidente sulla Mottaziana | conducente positivo all’alcol test denunciato dai carabinieri

Due veicoli coinvolti in un sinistro, un’automobile finisce contro la recinzione di una centrale elettrica. L’autista dell’auto fuori controllo è risultato positivo all’etilometro.Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 21 dicembre, a Borgonovo sulla Strada Provinciale di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Incidente sulla Mottaziana: conducente positivo all'alcol test, denunciato dai carabinieri - Due veicoli coinvolti in un sinistro, un'automobile finisce contro la recinzione di una centrale elettrica.

