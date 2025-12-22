Incidente mortale a Ceccano | morto anche Alessandro Di Rita

Si aggrava il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato lungo la SS 637, in località Colle Leo, nel territorio di Ceccano. È morto anche il terzo giovane rimasto gravemente ferito nello schianto. Le vittime diventano così tre, in una tragedia che ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Incidente mortale a Ceccano: morto anche Alessandro Di Rita

Incidente frontale tra auto nella notte tra Ceccano e Frosinone: due morti, Andrea Lombardi aveva 18 anni. I mezzi contro il muro di una casa - In due, Luigi Ferrante, 43 anni di Ceccano, e Andrea Lombardi, 18 anni, di Castro dei Volsci, hanno perso la ... leggo.it

Incidente stradale mortale a Ceccano, due morti - Ceccano – Avevano 18 e 43 anni le due vittime dell’incidente stradale avvenuto questa notte a Ceccano sulla via ... ilpuntoamezzogiorno.it

