Incidente in via del Pilastro a Viterbo

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente a Viterbo. Due auto si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento, in via del Pilastro, all'altezza di pratogiardino, intorno alle 18,15 di domenica 21 dicembre. Sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha prestato le prime cure alle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

incidente in via del pilastro a viterbo

© Viterbotoday.it - Incidente in via del Pilastro a Viterbo

