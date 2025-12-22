Un aereo passeggeri della compagnia Ryanair diretto a Faro, in Portogallo, è rimasto coinvolto in una collisione con un’autocisterna per il rifornimento di carburante all’aeroporto di Edimburgo. L’impatto è avvenuto nella mattinata di lunedì 22 dicembre 2025 durante le manovre a terra, portando all’attivazione immediata delle procedure di emergenza. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo si trovava nella fase di rullaggio verso la pista di decollo quando la fusoliera ha urtato un mezzo di servizio addetto al trasporto di carburante. Il contatto ha provocato un sobbalzo avvertito dai passeggeri e ha interrotto le operazioni pre-decollo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Incidente in pista, l’aereo si schianta: impatto tremendo

Leggi anche: Si schianta col velivolo: italiano muore in un incidente aereo in Groenlandia

Leggi anche: Incidente aereo, cargo UPS si schianta negli Usa: il video della tragedia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Usa, aereo cargo si schianta dopo il decollo: 12 morti e dispersi - È di almeno dodici morti il bilancio delle vittime dell'incidente aereo avvenuto in Kentucky, negli Stati Uniti, intorno alle ore 17:15 (le 23:15 in Italia) di martedì 4 novembre 2025. gazzetta.it

Incidente aereo in Kentucky, cargo si schianta al suolo e prende fuoco: 9 morti e diversi feriti, il video - Un aereo cargo UPS si è schiantato durante il decollo all’aeroporto di Louisville, in Kentucky, provocando almeno nove morti e diversi feriti. fanpage.it

L'INCIDENTE AEREO di LUCA PARMITANO sulla MANICA!

Incidente aereo in North Carolina: jet privato si schianta sulla pista dell'aeroporto. Almeno sei le vittime. - facebook.com facebook