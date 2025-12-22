Incidente d’auto per Vince Zampella morto il co-creatore della serie ‘Call of Duty’
Vince Zampella, noto come co-creatore della serie di videogiochi 'Call of Duty', è deceduto in un incidente stradale. La notizia, riportata da fonti statunitensi, evidenzia la perdita di una figura importante nel settore videoludico. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione per gli appassionati e gli addetti ai lavori, lasciando un vuoto nel mondo dei videogiochi.
(Adnkronos) – Vince Zampella, acclamato co-creatore della serie di videogiochi di successo 'Call of Duty', è morto in un incidente stradale, secondo quanto riportato dai media statunitensi. Secondo l'emittente locale NBC4, lo sviluppatore ed executive leader di Respawn Entertainment, i cui studi hanno creato alcuni dei giochi più venduti al mondo, è morto mentre guidava.
