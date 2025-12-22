Incidente d’auto per Vince Zampella morto il co-creatore della serie ‘Call of Duty’

Vince Zampella, noto come co-creatore della serie di videogiochi 'Call of Duty', è deceduto in un incidente stradale. La notizia, riportata da fonti statunitensi, evidenzia la perdita di una figura importante nel settore videoludico. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione per gli appassionati e gli addetti ai lavori, lasciando un vuoto nel mondo dei videogiochi.

Vince Zampella, Leggenda di Call of Duty e CEO di Respawn Entertainment, Muore in Incidente Stradale con Ferrari - Il fondatore e capo dello studio dietro Titanfall, Apex Legends e Star Wars Jedi è morto domenica pomeriggio su Angeles Crest Highway. q-gin.info

Vince Zampella morto in un incidente stradale, era il padre dei videogiochi Call Of Duty - creatore di Call of Duty e fondatore di Respawn Entertainment, è morto in un incidente stradale a Los Angeles ... fanpage.it

