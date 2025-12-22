Incidente stradale a Viterbo. Su strada Acquarossa, intorno alle 12,30 di lunedì 22 dicembre, un'auto Lancia Y con a bordo due donne ha improvvisamente perso il controllo uscendo di strada e ribaltandosi in un campo adiacente.Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma i soccorsi sono stati. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Incidente a Viterbo: auto si ribalta in strada Acquarossa, ferite due donne

Leggi anche: Lecco, incidente in galleria sulla Statale 36: un'auto si ribalta, due donne ferite

Leggi anche: Incidente sul raccordino a Viterbo: auto si ribalta, un ferito e strada chiusa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Scontro all'incrocio e auto ribaltata, tre feriti; Incidente in autostrada a Orte: tre feriti nello scontro auto-camion, fino a 20 chilometri di coda; Incidente sulla Regina a Como, due auto coinvolte: una si ribalta prima della galleria, ferita una donna; Paura sulla complanare: auto finisce ribaltata nella scarpata, due donne ferite.

Incidente a Capaccio Paestum, auto si ribalta con cinque giovani a bordo: un ragazzo in ospedale - Paura nella notte di sabato a Gromola, contrada rurale di Capaccio Paestum, dove intorno alle 2 una Fiat Panda con a bordo 5 ragazzi del posto, tutti appena maggiorenni, è finita fuori strada ... ilmattino.it

Incidente con feriti nel Viterbese, tra ipotesi gara tra auto - Potrebbe essere stata una gara automobilistica tra giovani, la causa dell'incidente avvenuto la notte tra sabato e domenica a Vetralla, in provincia di Viterbo e in cui sono rimasti feriti alcuni ... ansa.it

Lecco, incidente in galleria sulla Statale 36: un'auto si ribalta, due donne ferite - Lecco, 21 ottobre 2025 – Incidente con un'auto ribaltata nella galleria del Monte Barro della Statale 36. ilgiorno.it

Incidente in via del Pilastro a Viterbo 118 per soccorrere i feriti e polizia locale https://www.viterbotoday.it/~go/i/38063842207707 - facebook.com facebook