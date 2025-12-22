Incidente a Milano 18enne frena col motorino sbanda e finisce contro una betoniera | gravissimo

Milano, 22 dicembre 2025 –  Grave incidente questa mattina tra via Bagarotti e via Gozzoli in zona Baggio. Un giovane di 18 anni che era alla guida della sua moto ha perso il controllo del mezzo dopo una frenata. Quindi ha urtato contro altri mezzi, urtando infine una betoniera e atterrando sull'asfalto. È stato soccorso al Niguarda in codice rosso. La ricostruzione dell’incidente. Stando a quanto ricostruito al momento dalla polizia locale, il giovane sul motociclo proveniente da Muggiano percorreva via Bagarotti in direzione centro città a velocità sostenuta quando, arrivato in prossimità del civico 30, ha frenato bruscamente vedendo un bus davanti a sé. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

