Incendio sui monti Tifatini | interventi per spegnere le fiamme

Un incendio sta interessando i monti Tifatini, nella zona di Casagiove. Le squadre di emergenza sono sul posto per contenere le fiamme e prevenire ulteriori danni all'ambiente. Le autorità monitorano la situazione e adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà nella zona.

Caserta, incendio sui Colli Tifatini: intervengono i canadair - Le operazioni di spegnimento dell'incendio che da mercoledì mattina sta devastando le colline che sovrastano Caserta sono proseguite senza sosta, anche durante la notte tra mercoledì e giovedì. ilmattino.it

Acquarossa, incendio sui Monti di Prugiasco: nessun ferito Guarda le immagini - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.