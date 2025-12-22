Incendio sui monti Tifatini | interventi per spegnere le fiamme
Un incendio sta interessando i monti Tifatini, nella zona di Casagiove. Le squadre di emergenza sono sul posto per contenere le fiamme e prevenire ulteriori danni all'ambiente. Le autorità monitorano la situazione e adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà nella zona.
Un vasto incendio sta interessando in questo momento i monti Tifatini, nella zona del territorio di Casagiove. Sul posto i volontari della Protezione Civile di San Prisco, guidati dal coordinatore Luigi Sticco, che hanno provveduto a circoscrivere le fiamme e ad effettuare il monitoraggio del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
