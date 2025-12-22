Incendio distrugge un centro estetico alla zona industriale evacuati i lavoratori della St Microelectronics

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di ieri nella zona industriale di Catania, in località Ponte Primo Sole. Le fiamme hanno interessato un centro benessere e diverse attività commerciali adiacenti, coinvolgendo complessivamente tre edifici.Sul posto sono intervenuti i vigili del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

