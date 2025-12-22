incendio a santa sofia ingenti danni a un casolare paura per nonna e nipote

Paura la notte scorsa a a Santa Sofia. Verso le 23 di sabato, infatti, è scoppiato un incendio che ha provocato ingenti danni e distrutto gran parte del tetto dell’abitazione del podere Case di Sopra, nella frazione di San Martino in Villa. Sono intervenute ben cinque squadre dei vigili del fuoco dalla sede centrale di Forlì e dai distaccamenti di Bagno di Romagna e Savignano sul Rubicone per spegnere il rogo, forse causato da un cortocircuito nell’abitazione di proprietà della famiglia Mambelli. In quel momento erano presenti in casa nonna e nipotina. La donna è subito uscita fuori e ha dato l’allarme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

