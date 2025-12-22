TREPUZZI – Due incendi e cinque auto colpite: è il bilancio delle ultime ore nel Salento. Il primo episodio, intorno a mezzanotte e mezzo, si è verificato in via San Giuseppe a Trepuzzi. Le fiamme hanno avvolto la carrozzeria di una Fiat 500 e poi di una seconda autovettura, una Bmw serie 1. Il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Prosegue la scia di incendi notturni: colpita l’auto di un parrucchiere, danni alle tubature idriche

Leggi anche: Scontro tra due auto: il bilancio è di cinque feriti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incendi notturni in due comuni: il bilancio è di cinque auto colpite danni a un’abitazione.

Incendi, da 48 ore fiamme in due comuni dell'Agrigentino - Da circa 48 ore i vigili del fuoco e il personale del corpo forestale sono al lavoro per domare gli incendi che continuano circondare le campagne di Caltabellotta e Cianciana, comuni dell'entroterra ... ansa.it

Allarme incendi nel Grossetano, a fuoco la collina a Cinigiano - Dopo i 20 ettari bruciati ieri nel comune di Scansano, sono due, oggi, gli incendi più importanti: ... lanazione.it

I più letti di ieri: incendio in piazza, treni notturni per Milano, topi d’appartamento e inseguimento con cocaina - facebook.com facebook