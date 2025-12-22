In Rai l' Usb vuole boicottare Israele e l' Eurovision La sponda di M5s e Avs

Boicottare Israele, boicottare l’Italia, boicottare il governo Meloni. L'importante è boicottare. È senza dubbio la parola dell’anno per una parte del paese. A muovere l’ultimo tentativo di sabotaggio c’è l’Unione sindacale di base in Rai. Sì, esiste. È nata circa due anni fa e conta una cinquantina di iscritti. A inizio dicembre si è fatta notare con una petizione che chiede il ritiro dell’Italia dall’Eurovision song contest, l'evento che si svolgerà a Vienna a maggio 2026, seguendo l’esempio di Spagna, Irlanda, Slovenia, Paesi Bassi, e Islanda, che hanno deciso di rinunciare alla gara in polemica con la partecipazione di Israele. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

