In Italia si discute molto di fascismo e Mussolini Al bar non l’avete notato? Leggere il sondaggio su Repubblica per credere

Con una doppia paginata sulla 28esima edizione del rapporto “Gli italiani e lo Stato”, realizzato da LaPolis dell’università di Urbino Carlo Bo in collaborazione con Demos e Avviso pubblico, Repubblica informa i lettori che la tenuta politica e sociale nel nostro Paese è prossima alla catastrofe. Intanto, come recita il titolo dell’articolo a firma Ilvo Diamanti, che è sia direttore scientifico del laboratorio LaPolis sia presidente di Demos, «cresce l’insicurezza, democrazia più debole per il 60% degli italiani» e poi, come si evince da uno dei grafici a torta a corredo del pezzo, quasi un italiano su quattro tutto sommato un pensierino sul ritorno del fascismo ce lo farebbe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

