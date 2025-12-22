In Italia si discute molto di fascismo e Mussolini Al bar non l’avete notato? Leggere il sondaggio su Repubblica per credere
Con una doppia paginata sulla 28esima edizione del rapporto “Gli italiani e lo Stato”, realizzato da LaPolis dell’università di Urbino Carlo Bo in collaborazione con Demos e Avviso pubblico, Repubblica informa i lettori che la tenuta politica e sociale nel nostro Paese è prossima alla catastrofe. Intanto, come recita il titolo dell’articolo a firma Ilvo Diamanti, che è sia direttore scientifico del laboratorio LaPolis sia presidente di Demos, «cresce l’insicurezza, democrazia più debole per il 60% degli italiani» e poi, come si evince da uno dei grafici a torta a corredo del pezzo, quasi un italiano su quattro tutto sommato un pensierino sul ritorno del fascismo ce lo farebbe. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Mille nostalgici del fascismo a Predappio per l’anniversario della Marcia su Roma: saluti romani davanti alla tomba di Mussolini
Leggi anche: Lucca fischiato al Maradona: avete notato la reazione? Non è passata inosservata
La memoria ripulita del neofascista Almerigo Grilz, FdI gli dedica una mostra all’Europarlamento.
Il fascismo non si combatte con un flash mob - Mentre l’anno scorso ci fu lo spiacevole inconveniente della presenza di un condannato in primo grado p ... today.it
1930-1945 il mondo degli intellettuali sotto il fascismo - (Di Paolo Petroni) LEONETTA CECCHI PIERACCINI ''CORSO D'ITALIA 11 - ansa.it
Patriarcato, fascismo, violenza di genere. È “Familia”, candidato all'Oscar per l'Italia - La decisione è stata presa oggi dalla commissione scelta dall’Anica, che ha selezionato il film in una ... quotidiano.net
In Italia si parla molto di scuola, ma poco del suo tempo. Si discute di programmi, valutazioni, merito, raramente del fatto che il tempo scuola italiano è insieme lungo e poco sostenibile. Per capirlo basta guardare oltreconfine, non solo al numero di ore, ma a c - facebook.com facebook
Meloni: "L'Italia non invierà soldati in Ucraina. Si discute di una forza multinazionale guidata dai volenterosi e volontaria". #ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.